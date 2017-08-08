2018台中花博，豐原葫蘆墩公園打造花嫁廊道

台中市府將打造豐原葫蘆墩公園成為美麗的花嫁廊道。（花嫁廊道模擬圖／台中市府提供）

豐原區葫蘆墩公園空拍照。（圖／台中市府提供）

2018台中世界花卉博覽會將於后里、外埔及豐原三展區登場，其中豐原葫蘆墩公園展區內有軟埤仔溪流經，市府建設局規畫從園區圓環北路一段入口處開始，建構一條長約1公里的人行花廊步道，搭建跨河「鵲橋」及三座跨道路人行橋，整體工程預計明年上半年完工，讓民眾享受空中漫步，也提供拍攝婚紗的新人美麗景點，提升都市生活美學。

建設局長黃玉霖表示，豐原葫蘆墩公園因有三豐路、文昌街、豐洲路、五權路經過而被分割為5個區域，因此規畫從園區圓環北路一段入口處開始，打造一條長約1公里不間斷的人行花廊道，平面步道設計以平面型花廊架及包覆性主體花廊架為主；跨河鵲橋及三座跨道路人行橋則以立體型螺旋造型設計，已施作中。

花博期間，民眾可透過平面道路或步道橋逛園區，如同空中漫步般的廊道，享受美麗花海；人行花廊道設計以白、粉紅、粉藍、粉紫等色系布置，整體工程預計明年上半年完工。

建設局指出，市府保留葫蘆墩公園大量喬木，讓地面生態與自然景觀保存延續，結合花廊道新地域性設施，體現「花現GNP─Green生態、Nature生產、People生活」的三生精神，加上軟埤仔溪整治，以「綠、水、人」三元素打造「克拉級寶石」公園，提升都市整體景觀美學，打造水岸花都休閒新去處。

(中時)