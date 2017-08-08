印度媒體：印軍高山作戰、核技術等五大領域比中國強

印度國旗飄揚在中國國家標誌前。(圖/美聯社)

中國與印度在邊境洞朗地區對峙長達近2個月，雙方僵持不下、互不退讓，中國官方機構自對峙以來一共對印方強硬發話67次，緊張局勢升級讓外界擔心戰爭情況一觸即發，印度《今日印度》近日也就兩國的近況進行了比較，聲稱印度在5大領域優於中國，包括高山作戰能力、核技術、太空科技、國內生產總值增長率及財富分布及勞動人口比率。

一、高山作戰能力

印度的高山作戰能力是很少有人可以匹敵，雖然中國的軍隊也會在高山進行訓練，但中國軍隊所訓練的區域為位於喜馬拉雅山北面的西藏高原，地勢相較之下是平坦的；反之印度軍隊一直都在世上最崎嶇的地形上進行訓練，可見印軍技高一籌。

印度這方面的能力甚至連西方強權包括美、英、德等都認可，這些國家會將自己的軍人送到印度高海拔作戰學校來學習作戰技巧，另外，印度也擁有世界最高海拔的軍事基地 ─ 錫亞琴（Siachen）。

二、核技術

中國一直極力阻止印度進入獨家核供應國集團（NSG），但由於主要核燃料 ─ 鈾的供應有限，各國一直積極尋求鈾的代替品；反之擁有世上最大的釷儲備量的印度，選擇了積極發展以釷燃料發電的核技術。

三、太空科技

印度這些年來在太空科技上有很大的突破，不僅已無可挑剔的精準度發射了地球同步衛星運載火箭及極軌衛星運載火箭，世界各國也對印度太空研究組織讚譽有加。另外，目前中國仍未能成功把衛星送上火星，這使印度成為世上唯一一個第一次發射即成功進行火星任務的國家。

另外，以往印度都依賴美國的衛星來監控天災的發生，釀成了數人的死亡，這成為印度衛星發展的轉捩點，如今印度可以再花費世上最少的資金情況下，遙控衛星技術的發展甚至領先美國，而印度太空技術今年一月也受到國際的認可，當時越南要求印度幫忙殺設衛星，以便監控中國。

四、勞動人口比率

中國「一胎政策」影響，國內的老年人數急劇增加，這讓不少專家都認為印度的長遠發展前景較樂觀，印度人口的年齡中位數為27.6歲，比中國的36.1歲年輕許多，另外中國的扶養比高達13相較於印度只有8.6。

五、國內生產總值增長率及財富分布

中國近幾年經濟增長放緩，國內生產總值（GDP）從2014的7.3%逐年下跌至2016年的6.7%；反觀印度則連續2年平穩增長7.6%，這歸功於印度的經濟發展模式相比中國的更平衡，使得其經濟增長可以穩定向上。另外，反映貧富收入差距的吉尼指數（Gini index）也顯示，印度於1990年至2013年間只增長了0.06，但中國卻是增加了0.2。

(中時電子報)