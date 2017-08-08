姚元浩討清白 喊話王心凌「麻煩妳一定要提告」
王心凌內褲私密照外洩風波再起，前男友姚元浩日前親自道歉後，雖承認是他拍的，但強調絕非「偷拍」、也不是他流出去的。但王心凌所屬「天晴音樂」卻對姚元浩的聲明相當不滿，而姚元浩事隔多天，再PO文反撲王心凌，喊話：「麻煩妳一定要提告，只有立案，才能進入司法程序，公權力才能介入，才能還我的清白」。
姚元浩與王心凌今年初宣告終結4年感情，豈料就在一切即將歸於平淡之際，上月底竟冒出王心凌在家中穿內褲的私密照外流事件，掌鏡者正是當時與她交往的姚元浩，而姚元浩3天後才選擇用臉書發文的方式與王心凌道歉，說：「所有風波與責難由我一人承擔」，並對王心凌喊話表示「非常非常對不起」。
對此，當時王心凌所屬「天晴娛樂」並未領情，還打臉說：「姚先生到底怎麼承擔？」也說姚元浩並未在私下與公開聲明均未曾說過一聲抱歉，批評「不懂做人的道理」，強調姚元浩此舉即是「偷拍」，有意提告，但考量王心凌念舊情，暫時未做出下一步動作。
姚元浩臉書全文：
我不想再沈默了...
這些天，看著我的老闆、身邊的長輩及朋友為了我的事擔心，我很不捨。
兩年前這張照片散佈在IG上時，妳跟妳的兩位經紀人、妳的助理和我都在妳家，大家ㄧ起在想辦法尋找這張照片的散佈者，妳的經紀公司當時就有找到IP發送位置是在內地。妳的經紀公司現在又既然認定是我的錯且涉嫌犯罪，念在我倆曾真心交往過的情分上，麻煩妳一定要提告，只有立案，才能進入司法程序，公權力才能介入，才能還我的清白，關心我們的朋友都很想知道，幕後的發文者，到底是誰?找出這個鬼，真相才會大白，這才是我之前PO文提到我們共同面對的真正的意涵。
(中時電子報)
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