老翁父親節迷路 龍潭警將心比心送回家

龍潭警分局員警巡邏時發現1名老翁獨自站在路邊，疑似精神狀況不佳，用巡邏車載回派出所，並提供餐點。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區76歲鄭姓老翁疑似患有重聽且有年邁失智，8日早上老翁獨自站在工一路的圍牆邊，龍潭警分局聖亭派出所警員主動向前關心，發現老翁無法表達自己身分，只好帶回派出所安置，並以人臉辨識系統查詢老翁身分後用警車送老翁回家。

警方表示，警員劉立夫、姚繼群及實習生彭子軒等3人巡邏勤務，行經龍潭區工一路時，發現1名年邁老翁杵著拐杖徬徨無助的獨自倚靠路旁的圍牆，上前關心老翁情形，只見其直搖頭，卻遲遲無法表達身分及住所，員警只能開著巡邏車將該名老翁載回派出所查證身分。

老翁到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱「我想回家！」警員劉立夫看看到當下場景不禁鼻酸，因在這父親節的日子，讓他突想起已經過世多年的父親，心裡份外的感傷，另見老翁可能是因為深夜未眠加上體力耗盡，身體不停地顫抖，隨即自掏腰包購買早餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，經以警用電腦人臉辨識系統查詢過濾了近百筆資料才確認身分，在得知老翁住處後，隨即以巡邏車將老翁平安護送返家。

(中時)