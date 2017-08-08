慶祝父親節！越捷航空釋出20萬張0元起國際線促銷機票

越捷航空8月9日至13日下午1時至3時釋出20萬張0元起國際線促銷機票。圖：業者提供

慶祝父親節與近日再度獲選為「2017亞洲最佳雇主品牌」，Vietjet越捷航空宣布8月9日至13日連續五日，每日下午1時至3時（台灣時間）於官網（www.vietjetair.com）釋出20萬張0元起促銷機票，稅費外加。

本次促銷包含所有越捷往返台越航線（台北/台中/台南/高雄—胡志明市、台北—河內航線），以及越南至韓國首爾/釜山、香港、新加坡、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光、柬埔寨暹粒航線。促銷機票使用日期為2017年9月1日至2018年5月31日（國定假日除外）。

促銷機票可於8月9日至13日每日下午1時至3時（台灣時間）至越捷官網（www.vietjetair.com）、臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」或是撥打0800-661-886客服專線。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通及各地金融信用卡輕鬆支付。

此外，越捷近日榮獲「2017亞洲最佳雇主品牌」（Asia’s Best Employer Brand），以表揚越捷航空創新的招募方式，以及努力為員工打造一個全球標準化、專業的工作環境。此為越捷航空第二次獲此殊榮，目前越捷航空在台灣經營五條往返台越航線，在各城市機場雇有多位台灣員工，為台灣旅客提供親切、便捷的服務與資訊。

自成立五年多以來，越捷積極以高品質服務、優惠票價與多元的艙等，積極使空中旅行成為越南國內外受歡迎的交通方式。越捷目前經營越南國內外67條航線，也將增加越南往返韓國首爾航班。胡志明市—首爾與峴港—首爾航線將分別在2017年10月29日、2017年11月6日由每週七班增為14班。

(工商)