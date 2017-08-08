單親爸屋頂塌陷待修繕 志工齊力送來最好的父親節禮

曾男屋頂塌陷，志工協助進行修繕，作為這戶弱勢家庭最好的父親節禮物。（林和生攝）

曾男屋頂塌陷，一樓廚房還破了一個大洞，讓雨水整個灌進家裡，環境亟待改善。（林和生攝）

「我們家不只漏水，根本是灌水」就讀小學三年級的小晶（化名），在上月接連颱風過後，來到學校童言童語跟同學分享家務事，被師長發現她們居住的老厝因雨塌陷，但因家貧無法修繕，於是媒合海青青弘會，今日大批志工前往施工，正好作為獨立撫養幼女的單親爸最好的父親節禮物。

長期協助弱勢家庭修繕房屋的海青青弘會副理事長方華雄表示，這近50年的木造老厝，因年久失修，加上白蟻蛀食，使得結構受損，加上7月底接連兩個颱風帶來豪雨，讓木頭含水耐不住重，二樓屋頂整個塌陷，雨水都直接灌進屋內。

58歲曾姓屋主與妻子離異近10年，獨立撫養幼女，靠著政府低收度日，曾男無奈的說，現在下雨的日子，連在客廳走動都要撐傘，但只能雙手一攤，因為真的沒有多餘經費進行修繕，只好過一天算一天。

所幸有善心人士協助修屋，父女看著志工忙進忙出，期待新蓋的屋頂完工，至少有個遮風擋雨的空間。方華雄表示，此次工程包括殘餘屋瓦清除、搭蓋新屋頂、重新釘地板及接電線，估計2周內就能完工。

曾男透露，曾有社工建議將女兒送到寄養家庭，但被小孩拒絕，他知道自己經濟情況不佳，但仍做好父親角色，女兒也表現乖巧，這次志工送來的大禮，正好作為自己與孩子的父親節禮物，也趁機教育孩子，若長大有能力要懂得回饋。

(中時)