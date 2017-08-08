劉德華傷後復出 帥氣回應是否帶愛女上真人秀
天王劉德華今年1月在泰國時不慎發生墜馬意外，休養7個多月後，近日終於宣布傷後復出，更將為了馮德倫執導的電影《俠盜聯盟》來台宣傳，最近他接受陸媒專訪，樂觀表示不論是休息時間或是回來工作都十分「享受」，問他未來是否有可能帶愛女「Hanna」上真人秀，劉德華巧妙回應喜歡看真人秀，但自己「不喜歡被看」，言下之意仍十分注重小孩的隱私。
劉德華日前拄著拐杖復出接受《新浪娛樂》訪問，雖因盤骨挫傷消失在螢光幕前半年多，他這回久違現身依舊神采奕奕，一進房內便先主動跟每個人說「你好」，並露出招牌燦爛微笑，談及休息的半年，劉德華說自己這段期間仍維持運動習慣，外界總認為他是勤奮的超人，他則笑說：「是你們神化（我）了。」
對於復出後的計畫，劉德華表示公司正在安排明年的巡演，地點還沒確定，是否有可能參加最近很夯的親子真人秀？劉德華說：「我不可以說沒可能，但我沒這打算，很難說」，強調自己仍將生活與電影工作分很開，他自己私下喜歡看真人秀，但若主角換成他，「我不喜歡被看」。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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