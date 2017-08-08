颱風過後 南市環保局動員噴藥殺菌

颱風過後台南市環保局針對淹水較嚴重的區段加強重點噴藥殺菌，以防止病菌傳染發生。（洪榮志攝）

尼莎及海棠颱風過境造成台南市多處淹水，颱風過後各區持續展開恢復家園環境清掃工作，環保局積極動員人力進行全市37區積水處、環境整頓、垃圾清除、噴藥殺菌工作，並且針對20區淹水較嚴重行政區路段街道、空地、髒亂點加強重點噴藥殺菌，以防止病菌傳染發生，維護市民健康。

颱風帶來暴雨造成安南區、永康區、仁德區、新化區、學甲區、佳里區、麻豆區等多處地區及道路積水，為維護環境衛生，環保局颱風過後立即起動環境噴藥殺菌工作，直到今天已完成37行政區386個淹水處噴藥殺菌，共動員4205人次清潔隊員、清運機具1135輛次、消毒車102輛次，完成消毒面積達58萬4348平方公尺，清除廢棄物150.4公噸。

環保局表示，淹水地區水退後，民眾如有室內外消毒需求，可購買坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋（例：1份漂白水加99份水稀釋）進行消毒，另為預防雨後戶內外積水容器成為登革熱病媒蚊最佳孳生源溫床，提醒市民下雨後記得巡視居家環境水桶、花盆底盤、瓶杯碗；尤其需注意屋簷排水溝易阻塞等積水容器清除，防止登革熱登革熱病媒蚊孳生，如有大型垃圾或廢棄家具排出，可撥打各區清潔隊電話，清潔隊將立即派員處理。

(中時)