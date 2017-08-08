認購公益加溫新一波 東森網購直送偏鄉

東森購物網與東森慈善基金會即日起8月31日再度發起第二波《愛心認捐公益平台》募資活動，參與認捐還可獲得東森購物網300元折扣金回饋。圖：業者提供

圖說3_偏鄉孩子透過網路資訊努力學習，與世界接軌。圖為台東縣竹湖國小學生使用嶄新電腦的學習情形。圖：業者提供

張佩芬／台北報導

東森購物與東森慈善基金會持續關懷台灣偏鄉部落學童，繼今年6月為台東縣忠孝與竹湖二所偏鄉小學發起《愛心認捐公益平台》首波學習用品募資活動，獲得網友、東森購物會員與內部員工的廣大響應後，即日起到8月31日再度發起第二波認捐，透過東森購物網《愛心認捐公益平台》就能將愛心物資直送到嘉義、花蓮、台中與屏東四所偏鄉部落學校。

目前電腦、運動鞋、傷痛外用藥、烏克麗麗與貼身內衣等物資仍缺乏，東森購物電商事業部執行長王志仁呼籲民眾，幫助弱勢學童改善生活學習環境，鼓勵台灣之子勇敢追求夢想，凡參與認捐還可獲得東森購物網300元折扣金的回饋。

王志仁表示，6月份的認捐活動在短短1個月內匯集眾人之力，迅速募得20台桌上型電腦、65項運動鞋等體育用品，獲得良好成效與響應，將物資直送部落，順利達成學童心願，台東縣竹湖國小老師李宜峰直言，許多偏鄉家庭沒有能力讓孩子在家中有電腦可使用，因此學童們更需要透過學校資源完成學習目標。

該校林博豐同學也表示，看到這麼多「東森爸爸與東森媽媽」捐贈給學校電腦，讓同學在查資料與學習上都更有效率，他很感動也更感謝，將來長大後有工作能力，他也立志要回饋社會，幫助其他人。8月份東森購物網再度發起認捐活動，為花蓮山興部落課輔班、台中福民、嘉義光華與屏東武潭共四所小學，募集生活與學習上缺乏的用品，王志仁期盼，再次透過社群網路的力量，讓善的得到支持，不斷成長壯大，讓更多的偏鄉部落學童能獲得社會善心關懷。

王志仁也進一步說明本次參與四所學校的需求：花蓮山興部落在廢校後所成立的課輔班，有40位小朋友，目前全台艷陽酷熱高溫，希望能有4台涼風扇，改善學習環境品質；孩子的運動量大，因此希望能有47雙新的運動鞋；發育中的多位小女生在生活上也需要18件的貼身內衣供替換。

位於特偏鄉的嘉義竹崎鄉光華國小，由於電腦設備老舊不堪使用，因此需要10組桌上型電腦作為教學設備，校長吳貞宜也表示，由於學校地處偏遠，小朋友較難接觸到新事物，希望能透過電腦網路設備與世界接軌。注重發展學童音樂才藝，最近也才好不容易請到願意常駐教學的烏克麗麗與陶笛老師，但是學童卻苦無樂器可練習的台中新社鄉福民國小，則希望能為小朋友募得20把烏克麗麗。

屏東武潭國小持續在全國性柔道比賽奪得金牌，但學校經費拮据，希望獲得6組痠痛外用藥以緩解練習後的肌肉疼痛；目前6組痠痛外用藥皆已透過網友募資完成。

《愛心認捐公益平台》為東森購物與東森慈善基會在持續推動《愛的早餐》第11年送愛到偏鄉的第二部曲，由東森購物會員發票捐贈活動進化到募資平台模式，為善心民眾與需要支援的偏鄉學校媒合物資，並直接寄送到學校供學童使用。有意認捐的民眾，只要登入或註冊東森購物網會員，點選《愛心認捐公益平台》頁面，選擇想要捐贈的商品加入購物車並付款，即能完成認捐流程，認捐商品將立即會寄送到偏鄉部落學校，並開立捐贈收據寄送給捐贈者。更多東森購物網《愛心認捐公益平台》網站訊息請見：https://goo.gl/eemYKＨ

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