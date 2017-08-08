疑與友人吵架 男坐橋邊想尋短被拉回

桃園市大溪區43歲簡姓男子試圖尋短，所幸被警方救回。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪區43歲簡姓男子疑似和朋友吵架，心生尋短念頭，7日晚間坐在崁津橋上，因員警擔心發生危險，趕往處理。並趁著簡男姐姐安撫他時，員警跳下護欄，趕緊將簡男拉住，並抱回橋上。

大溪警方表示，到場發現簡姓男子坐在護欄外側雙腳已經懸空，立即詢問男子有什麼事情可以先上來再說，但該男子渾身酒味的表示，「不要管我！」員警要靠近時，該員還大聲表示「不要過來！」員警不斷安撫其情緒，並通知救護人員到場協助，後來簡男姐姐趕到現場，並安撫時，員警楊竣翔因擔心簡男隨時都有可能墜下河谷，趁簡男不注意，不顧生命危險，跳下護欄，一把將簡男抱住，拉回護欄邊，並由協助的中新派出所副所長陳濬宗、警員呂孟軒及實習生林東澤一同從護欄外拉回橋面上。

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(中時)