左營聞人張春粗病逝 地方好友難過不捨
高雄市左營區地方聞人、蓮池潭慈濟宮董事長張春粗，7月30日因病去世，享年64歲。張春粗曾經叱吒風雲，早年在縱貫線道上有一定份量，且在民國87年參選高雄市議員，病逝消息傳來，政商界及親友相當不捨，家屬訂8月13日上午9時舉行告別式，為粗董送上最後一程。
據了解，張春粗是左營埤仔頭人，左營是全國廟宇最多的地區，張春粗從小耳濡目染，對廟務熟悉，加上為人海派，曾任奉祀土地公的鎮福廟委員，並且擔任香火鼎盛的左營城隍廟董事長16年，同時在10多年前又接任慈濟宮董事長。
處事相當有魄力的他到慈濟宮後，保生大帝指示要建廟，當時廟裡財務拮据，但張春粗帶領委員到新竹香山保生大帝廟採圖，信徒有錢出錢、有力出力，在3年間改建完成慈濟宮，呈現目前雄偉面貌。
而慈濟宮40幾年前興建的「龍虎塔」，更是來高雄觀光客必遊之地，張春粗指示廟方3年花千萬元全面整修龍虎塔，並邀請國家級交趾陶工藝大師謝東哲在龍虎塔內壁安裝交趾陶，成為台灣唯一的隧道式交趾燒作品。
除了為地方付出貢獻外，張春粗早年出道甚早，在縱貫線上有一定實力，還因此被列為「一清專案」，當年和竹聯幫周榕、高雄市副議長蔡松雄、民進黨立委蔡啟芳、楊登魁、蔡冠倫、四海幫陳永和等人都是一清專案內輩份極高的大哥。
由於張春粗全台政商關係不錯，加上財力雄厚，民國83年，張春粗先推派自己妻子出來參選高雄市議員，無奈高票落選，相隔4年，張春粗決定自己上陣參選，縱使呼聲高，卻無奈高票敗北，自此專心地方事務，並投入廟宇公益活動。
然而好景不常，張春粗幾年前開始洗腎，加上二次中風，身體大不如前，行事也相當低調，不料今年農曆春後，病情惡化，一直住在醫院，不幸在7月30日病逝。告別式訂在8月13日上午9時，地點就在張春粗的出生地附近，左營下路歷史步道。
(中時)
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