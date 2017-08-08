反擊王心凌 姚元浩：麻煩妳一定要提告

姚元浩。（取自臉書）

王心凌。（取自臉書）

王心凌私密照外洩風波不斷，她的舊愛姚元浩因此成為眾矢之的，他打破沉默，今（8日）在臉書反撲王心凌，「麻煩妳一定要提告」。

姚元浩臉書全文「我不想再沈默了…」

「這些天，看著我的老闆、身邊的長輩及朋友為了我的事擔心，我很不捨。兩年前這張照片散布在IG上時，妳跟妳的兩位經紀人、妳的助理和我都在妳家，大家一起在想辦法尋找這張照片的散布者，妳的經紀公司當時就有找到IP發送位置是在內地。妳的經紀公司現在又既然認定是我的錯且涉嫌犯罪，念在我倆曾真心交往過的情份上，麻煩妳一定要提告，只有立案，才能進入司法程序，公權力才能介入，才能還我的清白，關心我們的朋友都很想知道，幕後的發文者到底是誰？找出這個鬼，真相才會大白，這才是我之前PO文提到我們共同面對的真正的意涵」。

(中時)