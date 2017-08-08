巴結爸爸！新住民子女DIY做父親節禮物
88節巴結爸爸！移民署新竹市服務站歡慶父親節，特別邀請具多項國際芳療認證及國家美容乙級檢定合格的講師沈庭秀，為多名新住民家長及子女舉辦「爸氣芳香瓶許願瓶」手工課程，DIY學做個人化禮品，送給辛苦的老爹當父親節禮物。
「撐起家庭的老爸也要紓壓一下！」沈庭秀特別設計放鬆舒緩精油沐浴鹽，及由可愛水晶寶寶填充的許願瓶，分別由新住民姊妹及新住民子女親手DIY。新住民姊妹調配喜歡的精油比例，並將海鹽及精油混合後放置在玻璃罐中；許願瓶則是讓小朋友挑選喜歡的水晶寶寶放入瓶中，同時把想對父親的祝福心意一同放進許願瓶中，希望能替爸爸在工作的過程中加油打氣。
活動現場充滿著令人舒服的芬芳氣息。來自印尼的文靜這次帶著2個就讀小學的兒子參加，哥哥拿著完成的精油沐浴鹽及許願瓶，大呼這次的課程「好療癒」，更期待晚上送給爸爸後，看到爸爸開心的表情。
移民署新竹市服務站主任楊榮原表示，服務站每個月都會定期舉辦家庭教育課程，提供新住民福利資源、尊重多元文化、促進健康幸福家庭為目標，每次課程都具有不一樣的主題，希望協助新住民儘早融入臺灣生活。
(中時)
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