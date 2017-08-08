好棒！新北兒藝節挑大梁　姊弟檔要進軍國際舞台

來自三重集美國小小天使舞團姊弟檔鄭宇雯、鄭宇翔，從小對著舞蹈抱有極大的熱情。（葉書宏翻攝）

來自三重集美國小小天使舞團姊弟檔鄭宇雯、鄭宇翔，從小對著舞蹈抱有極大的熱情。（葉書宏翻攝）

夢想不虛擬，新北兒藝節成為孩童的圓夢舞台！一對來自三重集美國小小天使舞團的姐弟檔，從小對著舞蹈抱有極大的熱情，7日跟著舞團登上2017新北市兒童藝術節小舞台演出，共30幾位小小舞者個個舞姿靈動，展現自信與韻律之美，博得觀賞民眾的喝采。

集美國小小天使舞團每年都代表新北市參加全國舞蹈比賽，105學年度更是勇奪特優三冠王（古典、民俗、現代舞）的佳績。蕭慧吟校長說：「小天使舞團除了老師認真教學，家長還紛紛主動排班輪值照護上課安全，並揮汗自製表演道具，這樣的團隊學生表現自然好，令人驕傲。」

其中最引人矚目的是鄭宇雯、鄭宇翔姊弟檔，姊姊鄭宇雯今年要升國一，熱愛舞蹈的她從最一開始的流行舞蹈，到小四時開始學習民俗、古典等舞蹈，因宇雯天生患有扁平足，但憑著對舞蹈的喜愛與堅強的意志力，透過復健一步步克服許多原先無法做到的舞蹈動作，更連續兩年在全國舞蹈比賽新北區獲得第一名，代表新北市參賽，今年更以術科第一名的優秀成績考取北安國中舞蹈班。

鄭宇雯表示，「因為習舞入門時間晚，一週7天幾乎每日都要晚上12點後才能上床睡覺。雖然練舞過程中常受傷，熱愛跳舞的我仍要求爸媽讓我繼續跳，很開心能跟同學們一同上台完成表演，除了謝謝老師們，我更要感謝爸媽的全力支持。」習舞已成為她人生的志向，未來更希望能夠進入北京舞蹈學院就讀。

弟弟鄭宇翔目前就讀三年級，從小學一年級開始學舞，是舞團從創團16年來唯一的萬紅叢中一點綠。宇翔將姐姐視為學習榜樣，也希望自己未來在舞蹈上可以有一翻成就。

鄭宇翔說：「從小看著姊姊的舞蹈表演長大，因此決定要跟姊姊一樣學舞，現在我最喜歡在練舞時找姊姊PK賽。」媽媽吳美熹說，自己和爸爸都是舞團的工作人員之一，看著孩子在自己的興趣上努力與堅持感到非常的開心，希望可以給姐弟倆最大的支持。

新北市政府文化局表示，兒童藝術節不僅是可以看表演，體驗藝術的地方，它還是展現自己，實現夢想的舞台，今年除了有市民廣場大舞台專業劇場演出外，特別規劃小舞台區，邀請在地學生、團隊演出，不僅帶給觀眾優質節目，也提供新秀團隊展現自信的舞台。

「2017新北市兒童藝術節」至8月13日止，20種互動遊戲、30場表演等爸爸媽媽帶孩子們來體驗，科技藝術體驗區則展出至8/27止，逼真的恐龍AR體驗及全方位的VR體驗，讓觀眾感受現實與虛擬的震撼。

(中時)