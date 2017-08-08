周玉蔻貼女主播與蔣萬安曖昧合照 遭反酸「低劣抹黃」

網友翻出周玉蔻在電台節目上與蔣萬安開心合照的照片，反酸周玉蔻。（台北之音提供）

名嘴周玉蔻今天在臉書PO文指女主播王薀琁與國民黨立委蔣萬安合照曖昧，周玉蔻質疑政治人物與媒體記者的份際，「尤其是清新、已婚的政治人物」。不過周玉蔻此文一出卻遭到網友批評，還有網友翻出周玉蔻在電台節目上與蔣萬安開心合照的照片，反酸周玉蔻，「份際在哪？」

前總統府副秘書長羅智強則在臉書痛批周玉蔻「低劣的抹黃術」，羅智強指出，一張蔣萬安和別人的合照，可以扯出什麼已婚、未婚的鬼話，照這種標準，全台灣不論男人、女人，只要結過婚的人去和別人照相，通通都有通姦的嫌疑嗎？「是怎麼了，通告費缺到必須把腦袋開『蟲洞』模式才能生存嗎？」

藍委助理今天也狂酸周玉蔻，成立，「原來我們都沒有把握與已婚男性政治人物的分際」粉絲專頁，邀集其他助理、媒體一起上傳與蔣萬安的合照。藍委助理鄭照新就表示，「大家突然會發現，如果這樣的迷妹照算緋聞，男神的緋聞對象大概有十萬人左右。」

(中時)