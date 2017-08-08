周玉蔻貼女主播與蔣萬安曖昧合照 遭反酸「低劣抹黃」
名嘴周玉蔻今天在臉書PO文指女主播王薀琁與國民黨立委蔣萬安合照曖昧，周玉蔻質疑政治人物與媒體記者的份際，「尤其是清新、已婚的政治人物」。不過周玉蔻此文一出卻遭到網友批評，還有網友翻出周玉蔻在電台節目上與蔣萬安開心合照的照片，反酸周玉蔻，「份際在哪？」
前總統府副秘書長羅智強則在臉書痛批周玉蔻「低劣的抹黃術」，羅智強指出，一張蔣萬安和別人的合照，可以扯出什麼已婚、未婚的鬼話，照這種標準，全台灣不論男人、女人，只要結過婚的人去和別人照相，通通都有通姦的嫌疑嗎？「是怎麼了，通告費缺到必須把腦袋開『蟲洞』模式才能生存嗎？」
藍委助理今天也狂酸周玉蔻，成立，「原來我們都沒有把握與已婚男性政治人物的分際」粉絲專頁，邀集其他助理、媒體一起上傳與蔣萬安的合照。藍委助理鄭照新就表示，「大家突然會發現，如果這樣的迷妹照算緋聞，男神的緋聞對象大概有十萬人左右。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。