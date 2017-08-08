退將吳斯懷：小英面子與國家生存孰重？

退役中將吳斯懷。（報系資料照 黃世麒攝）

媒體報導，經濟部指出，只有在「窮盡一切努力、確保機組安全無虞、社會有共識」三個條件都達成的情況下，才有可能考慮重啟停機中的兩部核能機組。陸軍備役中將吳斯懷表示，這3個條件早已齊備，但蔡英文和民進黨為了面子，讓軍公教及各行業被胡鬧式限電熱昏，置國家生存發展於不顧。

全台供電拉警報，限電紅燈警報亮起，但民進黨政府對核能態度依舊不肯鬆動。據經濟日報報導，經濟部指出，在「窮盡一切努力、確保機組安全無虞、社會有共識」三個條件都達到下，才有可能考慮，重新啟動停機中的核一廠1號機、核二廠2號機兩部機組。

吳斯懷在臉書撰文表示，蔡英文和民進黨為了面子，置國家生存發展於不顧，謊言一個接著一個，被打臉越來越快，放任缺電到慌亂限電，供電危機橘燈變紅燈眼看要變黑燈了，還在硬撐？政府與老天對賭，籌碼是全台民生用電安穩與工業用戶生產計畫確定性以及國家的未來。

經濟部強調要達到「窮盡一切努力、確保機組安全無虞、社會有共識」三個條件才會考慮。吳斯懷指出，兩個月來三個條件早已齊備，軍公教及各行業快被胡鬧式限電熱昏了，蔡政府還不卸下面具嗎？

核一廠1號機、核二廠2號機兩部機組隨時可以使用，技術上核能機組運轉到滿載發電約只需要兩到四天的時間，但能否重啟，要到立法院報告、原能會審查。台電一直在立院進行遊說重啟，只因為民進黨反核立場明確，民進黨立委憂心排案後會讓外界質疑民進黨的非核家園目標，妳們的面子重要還是國家的生存重要？

華爾街日報在2015年就評論，蔡英文能源政策背離台灣的經濟現實，這是台灣選擇了脆弱；多個國內外商會也指出，蔡的能源轉型實踐路徑不明，令企業不安。

政府對供電情勢有恃無恐，將國內產業的發展置於走鋼索的險境。張忠謀曾多次表示，台積電可承受電價上漲的壓力，但不可以一分鐘沒有電。工總重申，不應讓台灣企業暴露在高度缺電風險環境，商總呼籲重啟核能。

戳破政府數字謊言，經濟部2012年核定，法定電力備用容量要高於15%；蔡政府將法定備用容量率當成一個數字，而非電力系統可靠度的關鍵指標，民進黨在野時阻擋核一廠1號機、核二廠2號機重新起動，執政後兩部「實質除役」的核能機組，卻也計入備用容量率。若扣除實質除役的核能機組，去年備用容量率將從10.4%降為6%；事實真象是去年就該變紅燈了！

1997年5月5日，雷擊造成新竹變電所的輸電線路故障，竹科全區停電20分鐘，損失10餘億元，之後1999年的729大停電與921地震造成的停電，殷鑑不遠，產業的噩夢還要重演嗎？

(中時電子報)