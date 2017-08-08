高空脫襪、座位變垃圾場！ 飛機上9種令人白眼的行為
出國旅遊是件令人開心的事，但搭飛機時該注意的禮貌與尊重還是要有，否則若對別人造成困擾，就會成為大家口中「失格的旅人」。有外國網友就於Instagram開設「Passenger Shaming」帳號，來搜羅飛機上曾發生過的失序行為，旅遊網站《GOtrip》更從中精選9大類，一起來看看有多誇張！
1、登機脫鞋又脫襪，臭味滿機艙
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雖然搭長班雙腳難免會不舒服，但連襪子都脫掉就誇張了，甚至有人還赤腳跨在前方座位，此舉真的會令相鄰乘客非常困擾。
2、整個機艙都是我的伸展場
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機上久坐總會想起身活動一下，但有些人的伸展方式實在太奇特，竟直接在座位上倒立、抬腿，這附近乘客看到肯定會嚇到！
3、一人霸佔三個位
機位劃好後，就不該任意換位；遇到一整排空位，也應先詢問空服員，而不是直接霸佔。
4、遮住後方乘客電視
許多乘客在飛行過程中都會看電視來打發時間，偏偏有些人喜歡把長頭髮披在椅背上，讓後方的人內心只有無限無奈。
5、下機後座位變垃圾場
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雖說下飛機後都會有清艙人員來打掃，但這不代表乘客可無止境地弄髒座位、亂丟垃圾，徒增別人的困擾。
6、高空誇張放閃
機上屬於公共空間，有些情侶控制不了愛意，在高空誇張放閃，這叫旁人視線該如何擺？還是忍到下機後再說吧！
7、讓人害羞的坐、躺姿
飛機上的睡姿也是要注意一下，一不小心太放鬆，春光乍洩可就不好了！
8、用完廁所宛如打仗
廁所用完還有下一位乘客要用，若自己都不想見到會使人皺眉頭的廁所，就更該要注意如廁時的禮儀。
9、行李亂放不顧別人
機位上方的行李櫃空間有限，有些私人物品像帽子、鞋子等就不應擺出來，造成他人的不便。
(中時電子報)
文章來源：《GOtrip》
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