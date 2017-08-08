林佳龍穿吸睛水果衣，行銷梨山水蜜桃

台中市長林佳龍（左三）豎起大拇指稱讚，梨山水蜜桃香甜多汁。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右三）穿起水果衣行銷水蜜桃。（盧金足攝）

台中市府指導和平區公所舉辦水蜜桃及梨山茶行銷推廣活動，特別將水蜜桃入菜。（盧金足攝）

台中市府打響「水蜜桃的故鄉在梨山」品牌意象。（盧金足攝）

「叫我第1名！」台中市長林佳龍今天（8日）穿上水果衣戰袍，帶頭行銷水蜜桃，表示台中的水蜜桃有4個第1，圓潤豐滿、甜美多汁、香氣濃郁、入口即化，台中成功打響「水蜜桃的故鄉香在梨山」品牌意象，現在水蜜桃供不應求，鄉土文學作家黃春明曾寫過《蘋果的滋味》，電影《只要我長大》以梨山為背景，是台中版的「水蜜桃的滋味」。

今天是父親節，林佳龍也提及，家裡有剛採摘的水蜜桃，果實蒂頭還很鮮綠，水蜜桃未熟成，他想分送別人，連他兒子也知道要等一些時間，水蜜桃多放幾天才好吃，他說，水蜜桃是這陣子他們父子的甜「蜜」對話。

林佳龍也秀出他身上穿的台中特產「水果衣」，表示這件水果衣打遍天下無敵手，曾在日本舉行的國際食品展活動成為全場焦點，把所有台中盛產水果都穿在身上，「衣」級棒！

林佳龍為「2017梨山蜜桃‧原味茶道」活動站台行銷，立委張廖萬堅、市議員洪金福、朱元宏、楊典忠、陳成添、劉淑蘭、邱素貞、江肇國、何敏誠、劉士州等人都到場共襄盛舉。

林佳龍表示，水蜜桃外觀美，品嘗起來更是幸福的滋味，堪稱「水果之王」，和平梨山地區氣候、溫差等條件良好，培育出具備4項第一「圓滿豐潤、甜美多汁、香氣濃郁、入口即化

」的優質水蜜桃，台中水蜜桃產量更占台灣6成之多，盼將台中水蜜桃推向全台灣、全世界。

他也當場吃起水蜜桃，豎起大拇指稱讚「好吃！」強調梨山茶已經認證，現在水蜜桃的故鄉在梨山也經成功認證。在會場見到可愛的「水蜜桃公主」吉祥物，林佳龍希望開放大家來取名，他會請獲選者吃飯。

和平區民代表會副主席羅進玉感謝市府大力推廣優質農產，並說自己從小在梨山成長，很高興見證水蜜桃打開通路，打響「水蜜桃的故鄉在梨山」品牌意象。

台中市和平區農會理事長張欽兆表示，今年因乾旱，水蜜桃特別甜又多汁，但產量也因此少一成，價格提高兩成，和一般桃子不一樣的是，梨山水蜜桃一咬下去，水就跑出來，才是真正的「水蜜桃」。

(中時)