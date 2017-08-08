退將之妻誆投資金酒 吸金4億遭起訴

一名退休中將的馮姓妻子開設金門特產店，以買賣金門高粱酒著名，卻向親友吹噓與金門酒廠關係良好，可低價收購高粱，鼓吹親友集資投資，每月給付高達15%紅利，5年來共吸金4億元。台北地檢署偵結全案，今依違反《銀行法》、吸金等罪起訴馮女與其長子。

據了解，這名中將為陸軍退役，到案後對妻子的所作所為感到震驚、憤怒，檢察官排除他的涉案嫌疑；至於中將之子平日負責幫忙經營特產店，並提供銀行帳戶給母親收受款項，但由於他也曾以相同手法向其他人吸金，被檢察官認定為共犯起訴。

起訴指出，馮姓婦人2010年起向身旁親友吹噓，表示自己從事金門特產買賣多年，丈夫官拜中將且曾於金門服役，因此與金門酒廠、金門縣政府關係良好，又熟識昇恆昌機場免稅店負責人，可以低價收購金門高粱，每次押標金為6000萬元，鼓勵親友共同集資投資。

馮姓婦人的親友見特產店生意興隆，不時有大批高粱酒進出貨，馮婦兒子的臉書也時常張貼高粱酒照片，且馮婦的丈夫的確是退役中將，因此對馮婦說法深信不疑，除自掏腰包投資，還另向親友集資。

馮姓婦人宣稱，投資金門酒廠每個月可分得5%至15%不等紅利，總計有11人投資共4億元。馮婦原本還能按月給付紅利，但隨後因周轉不靈，無力繼續支付紅利，便百般推託。被害人要求馮婦出示與金酒或昇恆昌的契約，馮婦則藉詞迴避，不敢面對。

馮姓婦人到案否認詐欺、吸金，辯稱只是投資糾紛，願意賠償、和解。被害人到案另指控，馮婦不僅不先歸還先前的欠款，還繼續鼓吹投資她的化妝品事業。

檢調統計，11名被害人中，單一受騙金額最高達1億2000萬。檢方認為，馮姓婦人對10多人都以相同手法鼓吹投資，絕非單純投資糾紛，而金酒與昇恆昌都否認與馮婦有投資關係，涉犯吸金、詐欺罪嫌重大，提起公訴。

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(中時)