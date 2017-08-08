台電：今日尖峰用電量達3626.6萬瓩 創歷史新高

昨日台北氣溫飆破38度創下今年最高溫，連帶讓用電量攀升；今（8）日高溫依舊，台電表示，今日尖峰用電量達3626.6萬瓩，創下歷史新高，備轉容量比昨天更低，剩下62.4萬瓩為歷史次低，供電連兩天亮紅燈。

經濟部今早召開「供電情勢」記者會，宣布最快明早大潭、大林和通霄新機組可以併聯供電，若新機組如期併聯發電，提供發電量約41.5萬瓩，明日供電燈號有望由紅轉橘。

台電發言人林德福表示，新機組明起併聯發電後，不排除供電可以由紅轉橘，氣溫會是影響用電量很重要的因素，用電量就有可能上升，台電每天會做滾動式檢討，並立即在台電網站上公開資訊。

(工商)