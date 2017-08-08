世大運》倒數12天─泳池版樂高 金馬影帝之子 游泳、水球焦點
游泳、水球和跳水，3項可合稱為水上運動。游泳看點之一，就是最環保的比賽場地「泳池版樂高」，世大運執行委員會斥資1.7億元，在國立體育大學用千片鋼板，花60天拼成國內首座活動式室內比賽泳池，比賽結束後可拆卸，移到他處重複使用。
中華隊在歷年世大運，游泳成績最高只拿過第6名；然而這次日本隊有4面奧運金牌得主，將來台參賽，預期會相當精彩。馬拉松游泳的比賽地點則在新北市微風運河，因屬封閉水域，流速穩，不會有污染用水流入。
水球是結合游泳、手球、籃球、橄欖球的團體運動，中華隊請到塞爾維亞籍的薩沙擔任總教練。中華隊今年首次報名該項目，因過去台灣沒參加太多正式水球賽事，這次算是「出來見見世面」，少輸為贏。
另外，已故金馬影帝柯俊雄之子柯鑑育是水球隊員之一，是另類焦點。這次世大運男子水球共16隊，預賽分4組，各組取前2名晉級8強。比賽場地有國立體大、新竹縣立游泳館和北市松山運動中心游泳池。
跳水選手一躍而下，瞬間決定勝負，那完美無瑕的優雅動作，讓人屏息目不轉睛！不論是跳板跳水或跳台跳水，完成動作都需包括「開始姿勢和助跑」、「起跳」、「空中技巧」和「入水」等4階段。
中華隊派出林昀蒂和賴昱燕，分別角逐男女跳水項目。兩人都是從體操轉練跳水，有體操底子，學跳水入門快；2月到中國大陸移地訓練2個月，林昀蒂說：「跳水主要看入水時的水花，這一趟我學到很多把水花變小的技巧。」近3屆跳水，中華隊未曾奪牌。
(中時電子報)
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