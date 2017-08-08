登機程序藏風險？少在走道上排隊！
飛機縮短全球城市到城市間的距離，但同時也潛藏健康隱憂。國外有研究發現，機場登機順序、航班乘客數量多寡，都會影響國際間傳染病、病菌傳播蔓延程度；例如，常見的登機流程迫使乘客在走道上排隊，或者班機著陸後，乘客急著下機而在走道先卡位，都增加國際旅客間接觸時間，感染疾病風險高。
出國候機時，機場通常會先廣播乘客登機順序，依艙等、機位區域先後登機，但有時人潮眾多，難免會被迫在走道上排隊入座。根據亞利桑那州立大學(ASU)研究發現，登機流程把乘客分成前方、中間、後方區域上機，是最有疑慮的登機順序。
研究指出，多次登機順序易造成機艙走道壅擠、出現排隊人潮，使得等待乘客入座過程拉長，導致國際旅客間密切接觸時間增加，同時也提高疾病傳染風險；而最好的登機順序是直接分成左、右側依序上機。
且飛機載客量多寡也會影響傳染病傳播，相較大飛機，搭乘小飛機傳播感染可能性就大大降低，少於150個座位飛機感染率就偏低。而要避免搭機過程減少病毒傳播的最好方法，就是加快旅客入座效率、減少走道上接觸。
(中時電子報)
關鍵字：乘客
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。