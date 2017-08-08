登機程序藏風險？少在走道上排隊！

有研究指出，機艙內的空氣使經常搭飛機的民眾、飛行員及空服員容易患有航空中毒症。(圖/達志影像/Shutterstock)

飛機縮短全球城市到城市間的距離，但同時也潛藏健康隱憂。國外有研究發現，機場登機順序、航班乘客數量多寡，都會影響國際間傳染病、病菌傳播蔓延程度；例如，常見的登機流程迫使乘客在走道上排隊，或者班機著陸後，乘客急著下機而在走道先卡位，都增加國際旅客間接觸時間，感染疾病風險高。

出國候機時，機場通常會先廣播乘客登機順序，依艙等、機位區域先後登機，但有時人潮眾多，難免會被迫在走道上排隊入座。根據亞利桑那州立大學(ASU)研究發現，登機流程把乘客分成前方、中間、後方區域上機，是最有疑慮的登機順序。

研究指出，多次登機順序易造成機艙走道壅擠、出現排隊人潮，使得等待乘客入座過程拉長，導致國際旅客間密切接觸時間增加，同時也提高疾病傳染風險；而最好的登機順序是直接分成左、右側依序上機。

且飛機載客量多寡也會影響傳染病傳播，相較大飛機，搭乘小飛機傳播感染可能性就大大降低，少於150個座位飛機感染率就偏低。而要避免搭機過程減少病毒傳播的最好方法，就是加快旅客入座效率、減少走道上接觸。

(中時電子報)