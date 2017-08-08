30年經驗 役政專員成醫學活字典

新北市民政局專員吳麗玉投身役政業務30餘年，是個行動醫學活字典。（葉德正翻攝）

新北市民政局專員吳麗玉投身役政業務30餘年，中文系畢業的她，靠著私房筆記從毫無醫學概念到對役男身體瞭若指掌，對各種疾病與相對的體位總朗朗上口，幫助許多役男解決疑難雜症，宛如民政醫學活字典。

「胸口下方有傷口，或是腦部有縫線的，多半都有氣胸或是腦部重傷缺損，如果是肌肉或關節疼痛，可能就是關節炎或是韌帶受損。」自信的回答役男，以及可採取的檢查方式，這樣專業的回應不是出自專科醫生，而是一位有30年經驗的役政人員吳麗玉。

「做了30年，役男的一舉一動都躲不過我的雙眼。」吳麗玉說，曾經有役男罹患罕見疾病卻依舊是常備役體位，每次劇烈運動後就會電解質失衡休克，也是吳麗玉在與家長溝通後向役政署爭取專案基因檢測，才確定是罕見疾病「戊二酸血症」判定免役。

104年才頒布的體位區分標準表封面已經滿佈油汙，各種顏色的筆記與圖表，全是為了要快速掌握役男疾病與相對應體位，初任公職時面對體檢單上複雜的疾病名稱，只能硬著頭皮記下來，多虧當時資料填寫都是人工抄寫，因此快速累積對體位判定標準的知識，表格上的筆畫不只是經驗的累積，更是對於業務的謹慎。

吳麗玉說，以前的兵役案件一律不能訴願，也因為當時特殊的時空背景，從事兵役業務的公務員十分受人敬重，現在役男權利意識抬頭，業務上花最多時間的反而是與民眾解說兵役法規，溝通與傾聽成了這項工作最重要的內功。

兵役徵集科長許力友表示，役男體判時常需要第一線與民眾溝通，加上役男服役政策30年來不斷變化，吳麗玉專員透過職場的經驗分享不僅協助業務推廣，也成功帶領新進同仁快速進入狀況，醫學活字典的名號當之無愧。

(中時)