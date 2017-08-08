東南亞登革熱飆高 台灣志工團難自保

最近東南亞國家登革熱疫情持續升溫，國人因新南向政策而頻繁出入東南亞，使得國內出現2起國外志工團的登革熱境外群聚感染事件！

疾管署表示，2起境外群聚事件感染地分別為菲律賓與緬甸，都是國人組團前往當地擔任國際志工，其中菲律賓志工團8人有5人陸續出現疑似症狀，目前共有3人確診為登革熱、1人陰性、1人檢驗中；另一起是緬甸志工團14人有3人出現疑似症狀，目前1人確診登革熱、2人檢驗中。

今年截至8月7日止，國內已經累計163例境外移入病例，這近6年（2012年至2017年）同期次高，僅次於去年的194例；而最近1個月確定病例的感染國家以越南、菲律賓及緬甸為多。另外，今年也有3例登革熱本土病例，出現在高雄市一起家庭群聚。

疾管署表示，正值暑假出國旅遊旺季，國人前往登革熱流行地區，務必做好防蚊措施；返國入境時如有發燒等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。

(中時)