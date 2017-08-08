除暴安良 中興高中從警多
大學指考放榜，國立中興高中有49人錄取國立大學，其中許哲宇、林珈民，分別考上台師大、海洋大學；另外，今年警察大學錄取2人包括派出所長之子林繹臣，及陳冠宇，警專錄取則高達21人，將成未來警界中堅。
中興高中校長王延煌表示，中興高中此次登記分發有103人上榜，其中49人錄取國立大學，錄取比例達47.6％。其中，清大2人，台灣師大、彰化師大、高雄師大、教育大學及師範體系錄取達12人。
另外，就業穩定的警察工作，仍受學生青睞，其中，林繹臣的父親是派出所長，他尊敬父親維護治安的貢獻，因此，捨台大獸醫系，選擇就讀警察大學。
廖柏彥同學克服家境困難，努力奮發向上，如願錄取國立嘉義大學機械與能源工程學系。一心嚮往戲劇之路的陳靜怡同學，錄取國立臺灣藝術大學戲劇學系。
王延煌說，今年，資優班合計8成錄取國立大學，普通班國立大學比例也達4.5成；今年畢業生共350人，錄取國立學校共164人，錄取率高達46.8％。
王延煌指出，12年國教主打就近入學，減輕學生和家長負擔，這股風潮也慢慢向大學端發展，今年有8人選填國立暨南大學，包括熱門的經濟系、財務金融學系，分數足以錄取中字輩，但仍選擇留在南投讀大學！
(中時)
關鍵字：中興高中
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。