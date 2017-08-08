除暴安良，中興高中從警多

國立中興高中今年錄取警大、警專高達20多人。（廖志晃攝）

大學指考放榜，國立中興高中有49人錄取國立大學，其中許哲宇、林珈民，分別考上台師大、海洋大學；另外，今年警察大學錄取2人包括派出所長之子林繹臣，及陳冠宇，警專錄取則高達21人，將成未來警界中堅。

中興高中校長王延煌表示，中興高中此次登記分發有103人上榜，其中49人錄取國立大學，錄取比例達47.6％。其中，清大2人，台灣師大、彰化師大、高雄師大、教育大學及師範體系錄取達12人。

另外，就業穩定的警察工作，仍受學生青睞，其中，林繹臣的父親是派出所長，他尊敬父親維護治安的貢獻，因此，捨台大獸醫系，選擇就讀警察大學。

廖柏彥同學克服家境困難，努力奮發向上，如願錄取國立嘉義大學機械與能源工程學系。一心嚮往戲劇之路的陳靜怡同學，錄取國立臺灣藝術大學戲劇學系。

王延煌說，今年，資優班合計8成錄取國立大學，普通班國立大學比例也達4.5成；今年畢業生共350人，錄取國立學校共164人，錄取率高達46.8％。

王延煌指出，12年國教主打就近入學，減輕學生和家長負擔，這股風潮也慢慢向大學端發展，今年有8人選填國立暨南大學，包括熱門的經濟系、財務金融學系，分數足以錄取中字輩，但仍選擇留在南投讀大學！

(中時)