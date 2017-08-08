大數據、ETC反毒 林全：科技辦案基礎
行政院長林全今（8）日出席「查獲愷他命181公斤有功人員頒獎典禮」時表示，「新世代反毒策略」相當有效，偵辦過程運用大數據分析、高速公路ETC收費系統等資訊，作為科技辦案的基礎。
林全表示，行政院提出｢新世代反毒策略」時，外界曾有質疑，但事實證明這樣的作法有效，且政府有決心推動，現在已有初步成果，未來仍會持續努力。
未來4年的政府的反毒預算暫編列100億元，林全強調，實際並無上限，會隨時滾動檢討，只要是對反毒策略有所幫助，就會追加並重新檢視。
反毒工作不僅要有策略及方法，林全認為，人員的合作無間更為重要，期許執行緝毒工作的六個機關，亦即檢、警、調、憲兵、海巡、海關，加上教育部及衛福部，結合情資，共同努力、不分彼此，希望未來看到更多成果，並藉此建立社會大眾對緝毒機關，以及社會的信心，同時讓我國社會安定和治安工作，成為國際的典範。
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(工商)
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