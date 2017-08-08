前往泰國新選擇，泰國微笑航空高雄直飛曼谷

泰國微笑航空標誌。圖：業者提供

前往泰國旅遊將有新選擇，泰國航空旗下子公司-泰國微笑航空THAI SMILE 將於今年10月1日由高雄直飛曼谷。每天一班，以空中巴士A320-200執飛，全機配以12個豪華經濟艙，150個經濟艙，每周7班，提供直航服務。

在政府南向新政策及對東南亞開放簽證等利多措施下，觀光旅遊與商情逐漸加溫需求漸增，因此計畫以旗下的經濟型子公司THAI SMILE AIRWAYS 泰國微笑航空飛航高雄-曼谷航線，擴大服務，因應旅客的需求。如此一來泰航在台灣的航點將由原先的北台灣的台北，再增加南台灣的高雄為2個城市，更添飛航泰國商務、旅遊的便利性。

自1960年5月1日，泰航第一架DC-6B滿載60名旅客，由曼谷東門機場起飛前往－香港、台北和東京，完成完美的首航之後，57年來不斷努力開拓航點，至今已成為航線遍60個以上國際城市；雖然先前曾因2003年的SARS重創觀光而停止營運，但此次重新開航高雄，足見我們看好台灣觀光旅遊的潛力與重視台灣的市場，此次增開高雄，再加上原先台北的航點，雙點進出提供旅客在商務或是觀光行程安排上更多的選擇；深耕台灣57年，泰航希望藉由泰航遍及世界的航網，帶進更多的國際旅客讓他們認識台灣之美，共創雙贏。

THAI SMILE Airways以曼谷蘇旺那鵬國際機場為總部，成立的宗旨即是～針對現今旅客的實際旅遊需求，提供另一個快捷、便利、實在且超值優惠的新選擇自2012年7月7日首航曼谷澳門後，目前的航點已擴大到16個城市(除泰國國內城市外，如印度吉大港、馬來西亞檳城等等)。

有別於時下的廉價航空，泰國微笑航空是泰航所成立規畫的經濟型航空並非廉價航空，其操作的模式與廉價航空有所不同。其所有飛航航點均規畫在2-3小時的飛行時間，充分利用了A320在短行程燃油效率高的特性以節省燃油成本;對旅客提供的服務也是全服務式的服務，無須另外加買餐點、行李等，也提供座位選擇、機場報到和20公斤免費託運額度等不需額外付費的地勤服務。且其飛行里程可以累計於泰航的飛行常客計畫-「皇家風蘭哩程計畫」，既能享受價格優惠又有里程可以累計，十足的經濟特惠。

泰國微笑航空目前擁有20架空中巴士A320-200的機隊，機上配置12個豪華經濟艙，150個經濟艙，全新的機艙設計，特別商請英國的Priestmangoode公司設計出豐富多彩和充滿活力的外觀和內裝，均希望能提供給旅客一個輕鬆、愉快的企業形象。

此外值得一提的是 機艙內部的規劃上，刻意地在第一排座位前保留了一個將近30個經濟艙座位的空間加大服務工作專區以提供旅客更完善的服務。全新的機隊與精心設計呈現活力輕鬆、鮮明的機艙營內裝，令人耳目一新但仍秉持著相同企業精神-專業、細緻舒心的的泰式皇家服務，提供旅客全新舒適的飛行體驗。

(工商)