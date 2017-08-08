放棄學測高分 他們指考拚上台大醫
大學指考8日放榜，台中女中蔡承臻學測雖考74級分，但秉持「非台大不念」的想法，放棄申請學校、全力拚指考，終於拚到第一志願；明道中學陳允喆也是非台大醫學院不念，放棄學測好成績、只為圓夢；此外，台中一中夏嘉均是游泳健將，深信運動、學業相輔相成，成功拚上醫學院。
「我相信我不會比別人差！」長相甜美的蔡承臻有顆不服輸的心，她笑說，學測雖考了74級分，但因數學考不好，申請台大醫學系落敗，看到其他4名同學都順利考上台大醫，為了不讓自己以後後悔，決定捨棄學測、拚指考，秉持破釜沉舟的想法，「一定要念台大醫學院」。
蔡承臻的父親是牙醫，她說，未來希望朝外科或急診室醫師的方向邁進，因以前看了暢談急診室救治的書籍《急診鋼鐵人DR魏》，覺得該科醫生要有決斷性、挑戰性很高。衛道中學陳允喆學測同樣考取74級分，因無法藉由推甄進入台大醫科，決定全力拚指考，終於一圓夢想。
台中一中夏嘉均從幼稚園開始學游泳，多年來已成為游泳健將，得獎無數，他笑說，每天至少要花費1、2個小時練習，為了課業，母親曾一度要求放棄游泳，兩人甚至為此發生些微衝突，所幸經過不斷溝通，才得以繼續練習。
長相陽光的夏嘉均說，運動雖然花費時間，但對身體很好，已經成為念書之餘紓壓的好方法，即便考前，每周也要運動2、3天，運動時可以達到真正放空，之後念書時更有精神、也會較專心，對讀書效果很有幫助。
(中時)
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