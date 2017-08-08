台南交通事故死亡人數 去年增加14人

台南市政府警察局交通大隊統計，去年交通事故造成177人死亡，以機車、高齡者及行人事故死亡人數最多，也較前年增加14人，增加比率8.6%；其中，行人交通事故死亡人數更是一口氣增加14人，增加比率高達100%。

交大指出，去年全年台南市交通事故死亡人數177人，相較前年死亡人數163人增加14人，比率增加8.6%。其中，機車事故死亡107人，較前年增加3人；65歲以上高齡者事故65人，較前年增加6人；酒駕事故2人，較前年減少4人；行人事故28人，較前年增加14人；騎自行車事故10人，較前年減少5人；自小客車事故12人，較前年增加2人。

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(中時)