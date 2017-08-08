不能回家過父親節 平鎮警自辦活動慶祝

平鎮警分局長張維鎮8日參與趣味競賽活動，也希望員警們度過特別的父親節。（賴佑維攝）

平鎮警分局為慶祝父親節，8日下午，利用禮堂辦理趣味競賽活動，獲獎員警除了可以拿到精美獎品及超商禮券外，每名員警還能都領到1件名牌運動衫。平鎮警分局長張維鎮也參與活動，下場比賽，希望員警們度過開心的父親節。

平鎮警分局分局長張維鎮表示，父親節到來，分局內有許多已婚或未婚的男性同仁，為了監守工作崗位，無法回家與家人渡過這個屬於父親的節日，因此今年辦理熱鬧的遊戲趣味競賽活動，除了讓所有員警一起來參與外，也準備了很多精美獎品，讓同仁開心過節。

今年平鎮警分局慶祝父親節活動，採動態遊戲舉行，除了以九宮格投球計分、拉單槓比賽外，讓大家覺得最開心的還是水杯吹球大賽，分局長張維鎮也親自率領分局內勤隊下場比賽，讓現場加油聲及歡笑聲不斷。

(中時)