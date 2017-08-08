員工行竊網拍公司貨品 嫌犯到案珠寶不見了

監守自盜的蘇姓竊嫌今天落網。（王揚傑攝）

新北市中和區員山路某網拍公司遭員工監守自盜，損失包括1顆藍寶石、5顆鑽石及其他商品共約60萬元，轄區中和分局僅費1天時間，今（8）日下午已將涉案員工20歲蘇姓男子逮捕，並起獲贓物一批，但其中並無失竊的寶石。

蘇嫌坦承行竊，但供稱並未竊取寶石，與商家說法不一，警方目前仍在釐清。

警方表示，自稱「阿旻」的蘇姓男子3天前向珠寶網拍公司求職並取得工作，前天凌晨趁公司無人，潛入搬走剛進貨的約60萬元貨品。葉姓老闆昨天盤點時發現短缺，調閱監視器發現竟是剛來上班的「阿旻」犯案，遂立刻向警方報案。

(中時)