MLB》怪力男炮轟薛神 37轟平個人紀錄
馬林魚「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）8日再度開火，於6局上將賽揚獎強投薛爾瑟（Max Scherzer）的96哩速球掃出牆外，儘管這支追平轟最後沒能改變馬林魚2比3輸給國民的結果，史坦頓仍以37轟領先全大聯盟，並追平個人單季最佳紀錄。
「只要他能夠持續上場，每年40到50轟沒有問題，」馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）說：「但每次讓他減產的原因，總是一些奇怪的小傷…」
史坦頓曾在2012、2014年兩度揮出37轟，今年不但將創個人新猷，而且只要再敲5支，就能追平由謝菲爾（Gary Sheffield）在1996年締造的馬林魚隊史紀錄。
其實不管是對薛爾瑟或國民隊，史坦頓都打得不太順手，今天敲轟之前，他生涯對薛神14支3，打擊率2成14且僅有1轟，本季對國民的打擊率也才2成16，今天終於敲出本季對戰的第2轟。
馬林魚本季敲出134轟，史坦頓占了全隊的4分之1強（27.6％），在球隊傷兵累累的情況下，史坦頓努力用他的長打撐住場面，最近4戰敲出4轟，也讓馬林魚在最近12戰拿下7勝。
(中時電子報)
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