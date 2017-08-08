天氣過熱 貨車司機搬運瓶罐遭爆裂割傷

吳姓貨車司機因搬運高揮發性瓶罐，疑似天氣過熱，瓶罐受到擠壓，爆裂後割傷吳的頸部。（李文正翻攝）

水性泡沫除碳劑疑似因天氣過熱，搬運過程中又受到擠壓，底部裂開並割傷搬運人員的脖子。（李文正翻攝）

北市內湖區1段今天下午2點51分發生貨車司機脖子遭割傷，貨車車廂的水性泡沫除碳劑，用於清理汽車引擎，具有高揮發性，瓶身疑似遭到擠壓，加上天氣過熱，裡面的高壓以及具有揮發性的氣體，整個爆裂，並割傷30歲吳姓駕駛的脖子，經路人報案，已由救護人員送往醫院包紮傷勢。

警消表示，吳姓駕駛當時正在下貨，要將整箱除碳劑搬下車，疑似在搬運過程中，瓶身受到擠壓，其中一名除碳劑底部爆裂，瓶身裂開後，吳姓駕駛脖子正好就在爆裂瓶罐旁，遭到些割傷，醫師初步研判沒有傷到動脈、氣管，包紮後正在詳細檢查。

(中時)