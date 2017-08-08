暨大附中統測 成績耀眼

▲國立暨大附中王湘涵同學〈圖左〉順利錄取嘉義大學中文系。（楊樹煌翻攝）

四技二專統測放榜，國立暨大附中學生表現亮眼，有4成3同學錄取護理系、醫檢系及物理治療系等醫藥類科；另大學指考放榜，王湘涵錄取嘉義大學、吳宜庭錄取暨南大學、曾子謙錄取臺中教育大學，指考錄取國立大學比例成長兩倍，全校師生都同感振奮。

校方表示，大學統測，簡若雅同學成績達601分，數學更考出100分滿分好成績，錄取國立臺中科技大學護理系；蔡侑家同學錄取國立臺中科技大學流通管理系；李佳穎同學錄取國立臺中科技大學財政稅務系。

大學指考部分，王湘涵同學錄取嘉義大學中文系；黃代帆同學錄取國立金門大學；原本目標是成為電玩職業選手的梅孟祺同學，順利錄取實踐大學觀光管理學系；暨大附中校長張正彥表示，大學統測及指考放榜，展現學生平時的準備與決心獲得肯定，因有老師課堂上的指導，加上課後學生不斷反覆練習，才有此好成績。

(中時)