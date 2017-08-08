豪門媳麻衣赴日避婚變風波 閨密坦言「很擔心」

麻衣傳婚變，謝忻表示很擔心對方。（圖／中時資料照片）

日籍藝人麻衣2014年閃嫁給台塑集團長孫王泉仁，兩人生下一子後，近來遭媒體報導這樁豪門婚姻似乎變色，王泉仁多次過家門而不入，留麻衣一人過起「偽單親媽媽」生活，上月12日麻衣被爆帶兒子回日本散心後就此消失，今(8日)稍早麻衣在演藝圈的好友謝忻表示「很擔心她」。

麻衣的豪門婚姻傳出變調後，愛紗曾透露有順利和麻衣通上電話，對方輕鬆表示「沒事」，而她也不敢多問，不願具名的密友則說傳聞「很扯」，間接否認麻衣婚姻出狀況，據《自由時報》報導，平時常用傳訊方式與麻衣聯絡的謝忻，今開口坦言十分擔心對方。

然據謝忻對麻衣多年的了解，她認為麻衣個性堅強、勇敢，雖擔心她，但也知道她不會輕易被這些傳聞打倒，年初麻衣在台灣新家落成時，謝忻曾受邀作客，沒想到還來不及拜訪就爆出婚變傳聞，使謝忻如今只能繼續默默關心好友近況。

(中時電子報)