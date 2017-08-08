嘉縣抽驗冰飲品 不合格名單清心上榜

嘉義縣衛生局日前進行2波冰飲品抽驗。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局日前進行2波冰飲品抽驗，知名飲料上不合格名單。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局日前進行2波冰飲品抽驗，知名飲料上不合格名單。（嘉義縣政府提供）

天氣炎熱，民眾喜愛購買冰飲品消暑解渴，為維護民眾購買安全，嘉義縣衛生局日前進行第2波冰飲品抽驗，前往便利商店、一般商店、隨行杯飲料店及冰品販賣店等抽驗冰飲品、散裝隨手杯飲料、飲品配料共計65件，經檢驗有3家不符規定，全是知名飲料連鎖店，衛生局已要求業者限期改善，複驗未過就開罰。

嘉縣衛生局表示，這次針對冰飲品進行檢驗微生物、防腐劑、甜味劑及規定外色素等項目檢驗，檢驗結果共有3家不符規定，分別為中埔Teas原味的青茶生菌數及大腸桿菌超標，大林Teas原味的衛生冰塊生菌數超標及六腳清心福全冷飲店的冰塊生菌數超標，由於生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌是飲冰品的衛生指標，超過標準的店家更應注意製作過程中環境及個人衛生狀況造成的污染。

目前衛生局已針對不符規定商家函文限期改善並進行複驗，複驗不合規定的商家將依違反食品安全衛生管理法第17條、48條辦理。

(中時)