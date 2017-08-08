嘉縣抽驗冰飲品 不合格名單清心上榜
天氣炎熱，民眾喜愛購買冰飲品消暑解渴，為維護民眾購買安全，嘉義縣衛生局日前進行第2波冰飲品抽驗，前往便利商店、一般商店、隨行杯飲料店及冰品販賣店等抽驗冰飲品、散裝隨手杯飲料、飲品配料共計65件，經檢驗有3家不符規定，全是知名飲料連鎖店，衛生局已要求業者限期改善，複驗未過就開罰。
嘉縣衛生局表示，這次針對冰飲品進行檢驗微生物、防腐劑、甜味劑及規定外色素等項目檢驗，檢驗結果共有3家不符規定，分別為中埔Teas原味的青茶生菌數及大腸桿菌超標，大林Teas原味的衛生冰塊生菌數超標及六腳清心福全冷飲店的冰塊生菌數超標，由於生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌是飲冰品的衛生指標，超過標準的店家更應注意製作過程中環境及個人衛生狀況造成的污染。
目前衛生局已針對不符規定商家函文限期改善並進行複驗，複驗不合規定的商家將依違反食品安全衛生管理法第17條、48條辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。