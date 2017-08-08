不只「鑽石級」草莓！日本東北職人世界觀 吸引海外學生在地遊

株式會社GRA藉由IT的力量打造單顆價值千元日幣鑽石級草莓品牌。(圖/VISIT東北提供)

万風窯是日本國內少數仍使用傳統半地上式穴窯進行創作的陶藝工房。(圖/VISIT東北提供)

經歷311東日本大地震，日本東北地區十多萬個家庭生活受到影響，在地企業也面臨嚴重的衝擊。今年日本復興廳與VISIT東北首度聯手推出教育旅遊企劃，有別於一般觀光企劃，將日本東北教育旅遊結合在地的工藝職人、再生經濟、以及歷史人文和農業，帶領海外學生們深入體驗當地豐富的人文精神與產業創見。

「職人」一詞乃是源自日本的工藝產業，代表追求極致造物工藝的匠人精神，東北地區亦是人文薈萃的職人之鄉。無論是琉璃、木工、陶藝、藍染、製炭，都還保存著世代傳承的手工藝。當地有許多職人，除了投入自己的創作之外，也積極透過公開創作現場，分享獨有的職人世界觀。

例如：由父女三人一起經營的藏王陶藝工房「万風窯」，是少數仍擁有5世紀從朝鮮半島傳到日本的傳統半地上式穴窯。由創作資歷長達20多年的職人夫婦於村田町運用日式老宅成立的玻璃工房Kirlo、運用海嘯吹毀的漂流木進行創作的作品帶給在地人很多啟發的木作藝術工房「無房」等。

木作職人新沼正明，透過深入研究每一種木材的特性，打造獨一無二的作品。(圖/VISIT東北提供)

村田町至今仍保存著數百年歷史的土藏建築。象徵紅花商人富可敵國的榮耀。(圖/VISIT東北提供)

而日本東北當地豐富的歷史人文是吸引海內外觀光客遠道而來的重要觀光魅力之一。除了傳承自戰國時代的古城、源自於日本獨有神道信仰的古寺、以及富可敵國的商人所流傳下來的傳統建築等有形歷史遺跡之外，還有弓道、花藝、舞蹈、茶道等豐富的無形文化資產。

例如有小京都之稱的「村田」，象徵著富極一時的紅花商人往來東北與關西勤於商道所累積的財富，為當地留下了歷久不衰的卓越建築群。還有像是紀錄千年以上歷史的平泉文化、獨特的建築樣式獲選為世界文化遺產的中尊寺與毛越寺等等，都是可以讓人宛如歷經時光之旅般，身歷其境體驗日本歷史文化的最佳景點。

冰淇淋店「GELATERIA LA FESTA」採用在地生產食材，為純樸小鎮丸森注入新活力。(圖/VISIT東北提供)

此外，天然地理條件與氣候所孕育出來的卓越農業與酪農業，也是東北的強大資產之一。例如：強調以自然放牧的手法打造品牌牛乳的渡邊農場、從牛奶生產到零售通路品牌全部不假他人之手的丸森町新興冰淇淋店「GELATERIA LA FESTA」；或是運用IT發展智慧農業，打造單顆價值千元日幣鑽石級草莓品牌的株式会社GRA等，從中學習日本人的獨到經營哲學。活動預計在2018年寒假1月2月期間推出。

(中時電子報)