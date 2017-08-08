台灣胃癌早期發現僅2成 遠遠落後日韓
衛福部最新癌症登記報告指出，國內胃癌發生人數共計3786人，排名第九，死亡人數達2350人登上第五，近十年死亡人數高居不下，主要是因為發現時都已經是末期，無法手術治療，醫生指出，只要早期治療前三期術後都可恢復良好，呼籲政府效法日、韓、歐盟推廣胃癌早期篩檢。
高雄榮民總醫院一般外科主治醫師陳以書指出，早期胃癌治療後，存活率高達九成，但第二期後便驟降一半一上，鄰近國家如日本、韓國因推廣胃癌篩檢，第一期病人占六成，我國僅2成出頭。
陳以書表示，胃癌的篩檢靠胃鏡就可以檢驗，但民眾篩檢意識不足、政府極少推廣，加上胃癌好發期集中在50到70歲，因此就醫民眾，往往已經是第四期，手術也難以清除。
陳以書指出，胃癌第一期治療後的5年存活率約有9成，第二期便驟降為5至6成，第三期再降為3至4成，第四期則小於1成。台灣胃癌治療的最大困境是，早期就被發現的人數不夠多，早期就確診的病人占比約為2成多，遠低於日韓約6成，這是因為這些國家篩檢作得比台灣好。
陳以書表示，高鹽分、醃漬、燒烤類食物是誘發胃癌的危險因子，應該盡量少吃，也呼籲上腹部不適、持續消化不良、有黑便、體重急遽減輕等症狀，宜即早就醫檢查。
此外，胃癌切除術後，除了胃儲存空間變小之外，直接進入腸道的食糜會使腸道蠕動加快、減少小腸吸收養分時間，若切除部位過大影響鄰近消化器官，消化吸收功能也會大打折扣，可能降低治療成效。
一名執業超過30年的劉姓牙科醫生，經歷胃全切手術，他說過去為了趕看診，每餐十分鐘不到就吃完，現在因為少了胃這個「蓄洪池」，因此必須放慢進食，且乾濕分離，並先從青菜、蛋白質開始吃，以吃得營養為優先考量，現在術後恢復良好。
(中時)
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