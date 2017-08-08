基隆輕軌影響台鐵運能？鐵工局：影響不大

基隆輕軌原方案，從基隆出發，從汐科站進入平面後，經新設站點樟樹灣站，到南港展覽館站（南汐公園）。（交通部提供）

基隆輕軌方案二，開闢地下化工程，走南港路，將終點站從南港展覽館站延伸至南港站，經費多50億。（交通部提供）

基隆輕軌方案三，第二方案改走平面延伸至南港站，將沿市民大道興建，經費多3到5億。（交通部提供）

今交通部政務次長王國材、鐵工局長胡湘麟及鐵工局主秘溫代欣召開記者會指出，年底出爐的基隆輕軌可行性評估報告會納入評估3個方案，分別是原方案從汐科站進入平面後，經新設站點樟樹灣站，到南港展覽館站（南汐公園）；第二方案則是回應台北市要求，評估開闢地下化工程，走南港路，將終點站從南港展覽館站延伸至南港站；第三方案則是第二方案改走平面延伸至南港站，將沿市民大道興建。王國材表示，8月下旬會就3個方案再跟台北市府討論，最後可行性評估會3案並陳，再選出其中一個。

不過，王國材表示，交通部仍支持原方案，因為交通部基於分流概念——也就是從基隆出發旅客若想到台北車站，直接乘坐台鐵即可，搭乘輕軌旅客也可中途再換車；若只需到南港旅客，則乘坐輕軌即可。因此並不需要特別延伸至南港以供轉車。況且以地下化工程延伸到南港站要多花50億元，平面也要多花3到5億元，會就此持續與台北市政府溝通。

王國材說明，基隆輕軌計畫在台北市端以南港展覽館為終點站，其經費需求約81.34億元，包括南港展覽館引道及地面車站（27.2億元）、Tram-Train車輛10列（15億元）、維修基地設置（16億元）、七堵站及沿線站場改善（23.14億元）。至於期程部分，預計今年12月底完成可行性研究、2019年2月完成綜合規劃與設計、將於2019年6月動工、2021年10月完工與各項測試，並以2022年5月正式通車為目標。

王國材強調，為利計畫加速推動，本計畫並已於前瞻基礎建設計畫第一期（2017.9-2018.12）編列2,000萬元辦理綜合規劃作業。

王國材表示，鐵工局預計在8月下旬再邀集台北市政府及基隆市政府就技術、經費、交通整合及周邊發展進一步研商，未來將持續透過逐步深入的細節討論尋求最佳方案。

針對記者提問可行性評估是否會分析對台鐵運量的影響，以及輕軌跟火車車廂運量的落差，是否影響總運能。溫代欣指出，對台鐵影響會有分析，另外，過去半年與台鐵討論結果，將增加待避方式，已對台鐵運能不會有太大影響；至於車廂運量落差，未來將以需求導向購買足夠大的輕軌車廂，一定可以應付現在基隆運量需求。

王國材最後再次呼籲，過去一周還是看到台北市長柯文哲有些不是非常理性的指控，希望柯市長一切回到專業討論，做好符合北北基市民期待的輕軌。

(中時)