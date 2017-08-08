驚！近千元高價滑鼠墊 塑化劑超標

近千元高價滑鼠墊，塑化劑竟超標！消保處今（8）日公布市售滑鼠墊的抽檢結果，30件樣品中共有23件標示不合格，比例高達7成6，其中更有1件市價990元的電競滑鼠墊塑化劑超標，恐依《消保法》規定，處6~150萬元，可按次處罰。

市售商品分應該檢驗項目、非應施檢驗項目2種，應施檢驗項目包含行動電源等影響較大的產品，需經檢測後由標檢局確認檢驗合格後才可上市，屬於《商品檢驗法》範疇；非應施檢驗項目則危險性相對低，像滑鼠墊等皆在此之列，雖不需經標檢局檢驗，但同樣要符合國家標準，否則恐違反《消保法》遭罰6~150萬元。

消保處今年4月與經濟部標準檢驗局合作，在全台各大賣場採樣30件樣品滑鼠墊進行「品質檢測」及「標示查核」，在標示部分發現，有23件不合格，多半是未標示製造日期。消保處消保官王德明指出，已要求業者限期改正，屆期不改正可依照《商品標示法》第15條規定，處2~20萬元罰鍰，並按次處罰。

而由於滑鼠墊屬於非應施檢驗項目，按理講並不會有標檢局的商品檢驗標識，但本次抽查，竟有2件商品誤貼標檢局檢驗貼紙消保處指出，此有誤導商品受政府檢驗合格的嫌疑，恐涉及觸犯《刑法》第255條虛偽標記及販賣該商品罪，該局將移送司法單位調查，如偵查結果罪證確鑿，則可處1年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金。

此外，在品質檢測部分，雖重金屬含量全數符合國家標準，但卻有1件高達990元的電競滑鼠塑化劑超過國家標準0.1％限量值。王德明指出，滑鼠墊價格落差極大，消費者選購商品時，可檢視縫線是否良好、表面有無凹凸不平及底部有無防滑設計等，仔細閱讀商品標示以保障自身權益。

(中時)