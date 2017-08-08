侯佩岑被帥兒啾咪 老公親吻8月孕肚超有愛
39歲侯佩岑2011年嫁給證券公司副總裁黃柏俊，婚後三年生下帥兒Ian，今年3月證實懷二胎喜訊，將為Ian添個弟弟作伴。而今（8日）父親節，侯佩岑不忘PO文祝福老公，並曬出溫馨全家福照，讓網友大呼「畫面太美啦！」
侯佩岑今在臉書甜蜜寫下：「辛苦了把拔～我們愛你」，同時祝全天下的爸爸們「88節快樂」，並附上兒子Ian坐在窗台邊玩玩具，爸爸蹲下幫他綁鞋帶的照片，洋溢滿滿父愛。
另一張則是侯佩岑穿著牛仔襯衫，解開胸部以下的扣子，露出近8個月的孕肚，一旁的Ian坐在爸爸肩上，嘟起小嘴和媽媽親親，而爸爸則蹲下親吻侯佩岑快卸貨的肚子；照片一公開，馬上引來網友狂讚「超有愛」、「好甜蜜喔」、「好幸福的畫面」。
(中時電子報)
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