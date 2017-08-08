水果甜度一目了然，產銷創三贏

南投縣長林明溱（左2）、聯一光學董事長陳忠政（右2）聯袂發表新產品水果甜度計。（廖志晃攝）

聯一光學董事長陳忠政，親自測試水果甜度。（廖志晃攝）

水果甜度計新品發表，農民到場詢問度高。（廖志晃攝）

「老王賣瓜，不再自賣自誇！」縣府招商進駐中興新村高等研究園區的聯一光學公司，歷經2年研發，推出手機價格的水果甜度檢測計；縣長林明溱讚許聯一光學的努力，用科技造福農民。

8日上午，聯一公司在縣府舉辦新產品發表會，宣布新研發的非破壞性水果甜度檢測計將進入量產，這項產品將帶動台灣水果採收、分級和販售革命；聯一光學公司公司董事長陳忠政說，該公司原本以生產光學玻璃毛胚、元件設計與製造為主，受手機產業衝擊，開始進行轉型。

陳忠政表示，研發水果甜度檢測計，主要是工研院的技術協助，其次是市售水果甜度檢測計，動輒10多萬元，非常昂貴，他想為農民做些事情；他舉例指出，紐西蘭的奇異果世界有名，並非偶然，主要是水果甜度檢測計幫了大忙，不但協助分級品管，也創造市場利潤。

聯一光學公司研發的水果甜度計，可適用於葡萄、梨子、蘋果、甜柿、桃子、木瓜等薄皮性的水果，不必破壞水果就能測出水果甜度，果農採收時機可以更精準，消費者買水果也不再是任由老闆說說而已。

林明溱說，聯一是南投在地廠商，研發水果甜度檢測計，不但造福農民和消費者，也提高了台灣農業競爭力。

(中時)