日本《防衛白皮書》主張獨島主權 南韓抗議

據南韓國際廣播電台報導，對日本《防衛白皮書》連續13年主張獨島（日方稱竹島）領土主權一事，南韓政府敦促日本立即取消相關主張。

南韓外交部8日以外交部發言人趙俊赫名義發表評論，對日本發布的2017年度《防衛白皮書》再次主張獨島主權提出強烈抗議。評論要求日本政府立即取消相關主張。評論表示，日本對獨島徒勞無益的主權聲索行為，無助於韓日構建面向未來的成熟合作夥伴關系，日本政府應正視這一點。

據悉，南韓政府在發表上述評論後，還計劃召見日本駐南韓大使館有關人士，就日本2017年版《防衛白皮書》將獨島標註為日本領土提出強烈抗議。

此外，南韓國防部還召見日本駐韓武官對馬強介，對此問題提出嚴正抗議。南韓國防部在向對馬強介遞交的抗議書中指出，無論從歷史、地理還是《國際法》來看，獨島毋庸置疑都是南韓固有領土。南韓國防部將嚴厲應對任何企圖侵犯獨島主權的行為，徹底守護南韓主權。

(中時)