日本《防衛白皮書》主張獨島主權 南韓抗議
據南韓國際廣播電台報導，對日本《防衛白皮書》連續13年主張獨島（日方稱竹島）領土主權一事，南韓政府敦促日本立即取消相關主張。
南韓外交部8日以外交部發言人趙俊赫名義發表評論，對日本發布的2017年度《防衛白皮書》再次主張獨島主權提出強烈抗議。評論要求日本政府立即取消相關主張。評論表示，日本對獨島徒勞無益的主權聲索行為，無助於韓日構建面向未來的成熟合作夥伴關系，日本政府應正視這一點。
據悉，南韓政府在發表上述評論後，還計劃召見日本駐南韓大使館有關人士，就日本2017年版《防衛白皮書》將獨島標註為日本領土提出強烈抗議。
此外，南韓國防部還召見日本駐韓武官對馬強介，對此問題提出嚴正抗議。南韓國防部在向對馬強介遞交的抗議書中指出，無論從歷史、地理還是《國際法》來看，獨島毋庸置疑都是南韓固有領土。南韓國防部將嚴厲應對任何企圖侵犯獨島主權的行為，徹底守護南韓主權。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。