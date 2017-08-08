採訪女子救護 男友抓狂棍擊打斷記者手骨

電視台徐姓攝影記者(中)採訪時遭暴力男持棍追打手骨斷，高市警局長陳家欽(左)獲悉隨即到院探視，強烈譴責對媒體從業人員施暴的情事，依法嚴辦。(劉宥廷翻攝)

警已掌握蔡男持棍對著屋內，並傳來女子尖叫聲影片，分局家暴官已通報疑似家暴案件，將到醫院檢視女子傷勢，了解她是否提出傷害告訴，並詢問有無聲請保護令。(劉宥廷翻攝)

警方表示，第一時間單純是受傷救護，未轉報警方，直到記者被蔡男毆打後里長報案，警方火速趕抵現場處理，將涉暴蔡男逮捕帶回。(劉宥廷翻攝)

高市驚傳記者採訪遭打斷手骨的暴力事件！鹽埕區8日凌晨有名在屋內女子嘴角流血，24歲蔡姓男友致電叫119，救護車趕抵救援同時，電視台徐姓攝影記者也到場採訪，蔡男發現有攝影機，突然抓狂持棍追打記者，徐男左手肘護頭部，慘遭棍擊骨折，送醫開刀，警方除逮捕蔡男法辦，也將調查是否家暴。

119消防局今凌晨0時23分接獲蔡男通報，指其女友自2樓跌倒嘴角受傷，值夜班的徐姓記者聞訊也趕往採訪，不料，蔡男見到記者拿著攝影機拍攝，暴怒要求離開，但該案件疑為家暴且又是在公開場所，徐堅持要完成採訪使命，蔡男突發狂式飆罵、嗆聲，還手持約1公尺長的棍棒猛打徐男。

徐男反射性地以左手肘保護頭部，一旁的當地里長見狀急忙上前勸阻，但徐無法忍受街頭暴力，不顧身上傷勢，當場先請里長報警。警方事後趕到現場將記者送醫，並在騎樓旁巷口找到行兇的長棍，將蔡男逮捕。

警方表示，第一時間單純是受傷救護，未轉報警方，直到記者被蔡男毆打後里長報案，警方火速趕抵現場處理。警調查指出，蔡男從事經紀工作，曾因持有毒品被警查獲，雖然蔡否認對女友家暴，但警已掌握蔡持棍對著屋內，並傳來女子尖叫聲影片，分局家暴官已通報疑似家暴案件，將到醫院檢視女子傷勢，了解她是否提出傷害告訴，並詢問有無聲請保護令。

高市警局長陳家欽獲悉記者採訪遭打，隨即到院探視，強烈譴責對媒體從業人員施暴的情事，警方依傷害罪將蔡男移送。高雄3大記者公會也發表聯合聲明，齊聲嚴厲譴責暴力，重申記者採訪權應受保障，新聞自由應受維護，這是普世價值，任何人都不應挑戰，也不能挑戰，依法嚴辦並支持對施暴者提告，妥善保障記者採訪權。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)