墨國販毒集團父子 遭美國起訴

墨西哥販毒集團「西納羅亞」領袖努涅斯（Damaso Lopez Nunez）及其兒子，日前於美國正式被控走私毒品。

努涅斯5月在墨西哥城被捕，美方現正尋求引渡他到美國受審。努涅斯是墨西哥大毒梟、綽號「矮子」的古茲曼的左右手，古茲曼於2001年成功逃獄。

努涅斯的29歲兒子塞拉諾（Damaso Lopez Serrano）則於7月27日，在美國加州向邊境人員自首。

美國司法部部長塞申斯表示，此次執法行動將對該販毒集團造成重大打擊，誓言將把所有毒販繩之於法。

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(中時)