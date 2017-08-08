南韓法院裁定 三菱應賠償二戰勞工損失
如今日本著名的三菱公司，曾在二戰時期強迫抓來的中國人、美國戰俘乃至強徵而來的殖民地韓國人民，在惡劣的勞動環境之下工作，儘管已過了超過70年，事情沒有完，南韓法院裁定，如今的三菱公司應賠償當年被迫無薪勞動的南韓勞工。
韓聯社8日報導指出，南韓光州地方法院8日一審判決三菱重工向日據時期女勞工金某（85歲）支付1.2億韓元（約合新台幣3228875元）的賠償金，並向已過世的另一名女勞工崔某的家屬支付325.6684萬韓元（約合新台幣87629元）的賠償金。
法院裁定，現三菱重工實際上繼承了二戰戰犯企業原三菱重工，可被視作同一家公司，因此在這起訴訟中適用南韓法律而不是日本法律。法院認為，很難說個人對日索賠權被納入《韓日請求權協定》範疇，原告並未喪失個人索賠權。
法院指出，原三菱重工配合日本政府強徵尚未成年的原告們在惡劣環境下進行無薪勞動，導致原告喪命或被嚴重燒傷名譽受損。1944年，小學、初中年齡段的金某和崔某聽信「讓她們掙錢和上學」的謊言，被強征到日本名古屋的三菱重工飛機工廠遭受奴役。
截至目前，受害勞工和遺屬在南韓針對三菱等日本戰犯企業提出的索賠訴訟共14起。依其他訴訟案前例看，三菱方面預計這次也不服判決，將上訴。
(中時)
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