日主張獨島主權 南韓召見日本公使抗議

日本政府在2017年版《防衛白皮書》中記載，獨島(日本稱竹島)是「我國(日本)固有的領土」。南韓外交部8日下午召喚日本駐韓大使館公使水嶋光一抗議。

南韓外交部向日方表明，獨島在歷史上、地理上、國際法上，很清楚地是南韓固有的領土，這也是南韓政府的立場，對於日本不當的領土主權之主張，南韓表達強烈的遺憾。

南韓國防部7日上午也召喚了日本駐韓大使館的防衛官抗議。

(中時)