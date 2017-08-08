南部4縣市日本聯展，屏東展現生活好滋味

屏東縣長潘孟安（右2）與南高澎等縣市首長一起赴日推銷觀光。（屏縣府提供）

屏東縣長潘孟安（左2）介紹屏東豐富農漁特產及伴手禮。（屏縣府提供）

「沒來過南高屏澎，不算來過台灣！」南部四縣市8日起在東京著名的神田萬世橋舉辦為期6天「南台灣新體驗」展覽，屏東展區特別搬出紅藜、可可、咖啡、紅豆、港口茶等物產，還有燒冷冰、青草茶等庶民生活美食，就是要告訴日本遊客，來屏東非嚐不可。

屏東縣長潘孟安8日出席開幕時指出，很多日本遊客到過台南、高雄，但可能沒走到屏東，而屏東三面環海，自然生態豐富，最南端恆春半島有墾丁國家公園，再往北有大鵬灣及茂林國家風景區，還有原住民族、六堆客家2座文化園區，屏市也保留71間日式眷舍。

除得天獨厚的觀光資源外，屏東更有豐富農漁特產，包括紅豆、鳳梨、芒果、蜜棗、蓮霧，都非常受歡迎，堪稱是台灣的花果天堂。

此次屏東區展設以人文、地景、美食、生活為主題，屏縣府更端出屏東好物好料，還有隱藏版在地私房美味，包括剛獲得世界巧克力大賽亞太區冠軍的福灣莊園巧克力、枋山芒果乾、九如檸檬、萬丹紅豆等，另有百年老店的冬瓜糖、芝麻醬、醬油都在現場飄香。

展覽期間，主辦單位還邀請日本知名作家「哈台族」青本由香、建築師渡邊義孝、攝影家川島小鳥等人，分享他們對南部4個縣市的觀察或旅遊故事；潘孟安強調，日本一年有近190萬遊客造訪台灣，希望透過此次展覽及伴手禮展出，邀請日本朋友到南台灣進行旅遊體驗。

(中時)