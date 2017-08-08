曬豬哥亮年輕照 謝金晶：我老爸真的很帥吧

謝金晶曬豬哥亮年輕帥照。（圖／取材自謝金晶Twinkling Ting臉書）

今天是一年一度的父親節，不少人都在臉書曬照慶祝，謝金晶也分享出豬哥亮年輕照，當時還是嬰兒的她，被豬哥亮抱在懷裡，照片中的豬哥亮頭頂短髮、臉上留鬍子，看起來個性十足，模樣帥氣，謝金晶也寫下：「我就說我老爸真的很帥吧」。

豬哥亮5月因大腸癌過世，在父親節的日子裡，謝金晶不忘喊話爸爸「Dear老爸~父親節快樂~」並曬出豬哥亮年輕帥照，直呼：「真心不騙 有圖有真相」，而週日（13日）謝順福與謝金晶將為豬哥亮舉行百日追思會，當天謝金晶也會出席。

(中時電子報)