新聞深喉嚨》蔡政府何不即刻啟動核四公投 全民公決錯了嗎？

中天新聞

熱到最高點！7日用電需求比台電原本的預測「高出一部火力機組」，供電紅燈亮起，一連五天亮到周五，形成罕見「連五紅」，傳出核四廠緊急柴油發電機悄悄啟動，加入發電行列？台電發言人林德福「發電是為設備測試，事前已向原能會申請核備，機組發的電會供應用電，但不是為了供電調度，況且發電量很低，不到一萬瓩」是這樣嗎？核一核二核三的「緊急柴油發電系統」全部上線加入供電「聊勝於無」，台電能想到的方法全用上，為何我們的能源政策像「捧著金飯碗的乞丐」，現成的核四不用，要百姓、企業提心吊膽「限電威脅」，這到底是天災？還是人禍？

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未來幾天仍高溫炎熱，體感溫度隨便都飆破40度以上，8日行政院發言人徐國勇說「週日起公家機關可在中午開冷氣」，熱不堪言的公部門還得撐四、五個工作天，勞動部表示，公務機關適用勞基法的員工若因此中暑「可申請職災給付」，換言之公務員中署只能自求多福？科技部自救施行「週五短褲日」！蔡政府何不面對能源政策、供電問題核心，在那邊想一些有的沒的怪招？

電力供應吃緊，公務機關被要求下午1點到3點關冷氣，國防部也要求陸海空三軍跟進，引發基層反彈。匿名飛官指出，早上6點起床展開飛行訓練，中午是重要補眠時間，才能繼續下午及夜間的訓練，穿上飛行衣即使不是酷暑也會流汗，待命還要穿防G衣等裝備，難道要飛官們「疲勞駕駛」嗎？飛行操作需要好的精神、生理狀況，因限電，犧牲休息品質，飛行人員體能難以控制，難道不是罔顧飛安？此時，國防部長正在忙著發表新款冬季夾克的樣式！這是現在我們非關心不可的事嗎？

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印軍被嚇跑了？巴基斯坦《國際新聞報》(The International News)引述可靠消息報導，中印軍隊在洞朗地區對峙近2個月，印度駐軍在6日清晨多數已撤退，留守軍人只剩50名，形同印度向中國政府投降。中印在邊界洞朗地區軍事對峙近2個月，據非正式統計，中方約達67次向印軍喊話，從最初的緩和說法到近期嚴厲警告，並有調派軍隊、增輸血液等動武準備。《解放軍報》7日發表「國家主權和領土完整，從來就是一個國家的核心利益。老祖宗留下的國土，我們一寸也不能丟。」印軍50人留守，想保有最後的面子？還是另有算計？

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2018藍綠六都奇兵到底是誰？台北市藍營點將「黑馬隊」、「勸進隊」、「三井壽隊」名單之長，想得到的通通有，人才太多？還是沒有人才？高雄市呼聲很高的韓國瑜，會是最終人選？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)